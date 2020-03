Strand svarer Jacobsen: – De utsagn som måtte være fremsatt mellom deg og Storvik må stå for deres egen regning

Meninger

«Stig O. Jacobsen ber i Rbnett.no 7. mars 2020 undertegnede som konsernadvokat i Veidekke og styreleder i Bergmesteren Raudsand klargjøre hvorvidt Veidekke og Bergmesteren Raudsand stiller seg bak «grove beskyldinger om korrupsjon». Uten å ta stilling til hvilke beskyldninger som er fremsatt kan jeg både for Veidekke og Bergmesteren Raudsand klargjøre at verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning, eller grunnlag for å mene, at Stig O. Jacobsen eller andre har gjort seg skyldig i korrupsjon. De utsagn som måtte være fremsatt mellom deg og Storvik må stå for deres egen regning. Verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning rundt disse forholdene.

John Strand,

Juridisk direktør / Konsernadvokat Veidekke ASA

Styreleder Bergmesteren Raudsand AS»

----------------------

