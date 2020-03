Kampen for likestilling er ikke over

Meninger

8. mars og den internasjonale kvinnedagen nærmer seg, en helt nødvendig dag for oss alle. Ikke bare er den viktig for kvinner som lever i land med undertrykkelse og sosial kontroll, den er viktig her i Norge. Fortsatt trenger vi å markere at kvinner skal ha samme rettigheter og muligheter som menn, og ikke minst, nyte den samme respekten. Vi har i Norge så vanvittig mange flinke, tøffe og kunnskapsrike kvinner. Romsdals Budstikke kommer nok sammen med de andre mediene i Norge til å markere denne dagen med et nødvendig fokus rundt likestilling, og jeg håper vi snart innser at vi faktisk ikke er kommet så langt som vi burde eller ønsker.

Kvinner i idrett trener faktisk like mye, like hardt og med samme iver, i tillegg må de oftere jobbe ved siden av idretten, fordi det ikke er nok penger i det de elsker å gjøre. De får dessverre ikke like mye penger eller respekt for det. De får ikke hoppe i samme bakker som menn,

Nå har også en shorts-diskusjon kommet opp. Unge jenter som ikke er komfortabel med å bruke hvite shortser. Trenger vi en grunn? Nei. Men de må grunngi. Og først ble de ikke hørt. Først etter at media tok saken, og klubben virkelig fikk gjennomgå for dette, ble jentene lyttet til. I ishockey får ikke jenter lov til å takle hverandre. Ikke kvinner heller. Det finnes ingen grunn god grunn til å ta fra kvinner rettigheter eller muligheter til å utøve sitt yrke på den måten de ønsker, samtidig som menn får lov. Det er så idiotisk, så gammeldags og så diskriminerende som det går an. Jeg håper media faktisk snart tar den kampen også, slik de har gjort med kvinnene som endelig har fått lov til å hoppe på ski også. Vi trenger at media står foran, tar de vanskelige sakene, og setter fokus på forskjellsbehandlingen, når ingen andre tør eller gidder.

Dessverre er ikke alt bare bra i media heller. Kvinner og menn blir faktisk behandlet ulikt der også. I det vi liker å kalle den fjerde statsmakt. Kampen mot diskriminering er ferskvare, og ytterst aktuell når menigmann er enig. Da er media med, på lag med kvinner. Nok får være nok, så lenge sakene engasjerer og genererer reklameinntekter. Kampen er ikke så fryktelig viktig om det ikke engasjerer og lokker til seg flere seere, lesere eller lyttere. Da er det stille.

Kvinner blir også fortsatt fremstilt i media på en helt annen måte enn det menn blir. De kvinnelige langrennsløperne og skiskytterne våre blir bedt av fotografen om å hoppe hver gang de vinner noe, som barn som skal være hoppende glade etter å endelig ha klart saltoen på trampolina. Jeg aner ikke hva tanken bak er, kanskje forsøker fotografen å få det samme bilde som han eller hun alltid får, kanskje har gammel vane blitt vond å vende. Menn har aldri blitt spurt om det, de kan stå slik de vil, framstå som profesjonelle idrettsutøvere om de ønsker det. Heldigvis har våre dyktige kvinner nå begynt å si nei, de vil faktisk bestemme selv hvordan de skal framstå, naturlig nok.

På Dagbladet sine nettsider ble det for en liten stund siden lagt ut et bilde av en kvinne som skal bli med på reality-tv, med et sitat som både provoserer og sjokkerer, «Skal knulle og herje». Problemet er bare at det ikke er hun som har sagt det, men en annen deltager, en mann. Det blir ikke så gøy det liksom, når en mann sier det.

Ada Hegeberg ble kåret til verdens beste spiller, og i samme øyeblikk ble hun spurt av en mann på scenen om å twerke. Show skulle han lage. Han laget heller bråk, bråk om respekt, bråk om likestilling og bråk om hvordan vi i det hele tatt behandler kvinner som går foran og kjemper en knallhard kamp, mot menn. Spørsmålene våre kvinnelige kjendiser og idrettsutøvere får kontra det menn får, er både ubehagelig, provoserende og frustrerende.

Så kan vi tenke at dette gjelder jo kun riksmedia, det er de som må skjerpe seg. Vel, i Romsdals Budstikke kunne vi den 3. mars lese om et fantastisk hjelpetilbud som nå er kommet til Molde kommune. Home-Start er et viktig forebyggende tiltak. To flinke, sterke og intelligente kvinner stiller opp for å informere og opplyse om tiltaket. To svært dyktige og profesjonelle mennesker, som gjør et viktig arbeid for lokalsamfunnet vårt. Et bilde skal selvfølgelig med i en slik sak. For å styrke saken, og for å vise fram disse to dyktige og viktige kvinnene, velger man et bilde der de sitter sammen, på en huske for barn. Hvordan har man kommet fram til dette? Hvor i tankeprosessen kom man fram til at dette er en riktig og god måte å presentere disse to personene, som jo stiller som fagpersoner, med god kompetanse innenfor et viktig tema. Hadde to menn i samme situasjon blitt bedt om å gjøre det samme? Neppe. Tenk deg et bilde av kommuneoverlegen komme skliende ned fra en barnesklie, fordi han skal informere om statusen om Korona-viruset i området. Eller ordføreren lekende i sandkassen mens han forklarer seg om sms›er i deponisaken. Det hadde jo aldri skjedd, så hvorfor skal det skje med kvinner? Det er ikke greit, og media må våkne opp og endre sine mønster og gamle vaner. Vi er kommet forbi, vi er gått videre, vi er like gode, flinke, intelligente og profesjonelle. Så slutt å behandle menn og kvinner som to vidt forskjellige ting.

Her har faktisk media, og da også Romsdals Budstikke, en stor jobb å gjøre. Kan vi ikke nå la kvinner få lov til å framstå som akkurat det de er? Flinke mennesker, viktige mennesker, intelligente mennesker og så til de grader like viktige som menn er. La oss nå begynne å respektere og fremstille kvinner, alle kvinner, på en ordentlig måte, akkurat som menn har nytt godt av at de har måttet kjempe for det, lagt opp til diskusjon om det eller måttet skrive leserinnlegg om det.

Gratulerer med dagen den 08. mars til alle kvinner, i Molde, Norge og alle andre plasser man kan tenke seg. Kampen for likestilling er ikke over.

Hermann Lossius Bratli, Molde

