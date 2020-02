Tusen takk for flotte skiløyper!

Meninger

Vinteren har fram til nå har vært ganske så trist for alle som liker skiturer i Moldes nærområde. Lavtrykk med mildvær har vært regelen stort sett hele tida. I vinterferien var det få værvindu som åpnet for turer til fjells og i marka.

På Osmarka har engasjerte ildsjeler sørget for at området ikke har vært fullstendig uten skiløyper. Toppturfolket har hatt nok snø. Ellers har det vært skralt med muligheter.

Men sist søndag snudde det. Nå er hele vårt område februarkaldt og vinterlig. Slike øyeblikk må en ta vare på, i en tid hvor klimaforskere sier mildvær vil prege framtidas vintre og skisporten står i fare.

Moldemarka er et populært turmål – vinter som sommer – og skiløypene er mange. Men som vi tidligere har fortalt trenger kommunens løypetråkkemaskin reparasjon. Fresemotoren har gått i stykker, og kommunen venter på nye deler fra Italia. Vi vet at det er mange som ville saknet gode skispor i marka under de rådende forhold.

Mandag kom en veldig gledelige melding fra Skaret skisenter. Det blir skiløyper i Moldemarka også. Skaret skisenter kjørte opp løyper på kryss og tvers i marka. Fra mandag ettermiddag og kveld var det mange som kunne glede seg over fantastiske skiløyper på et gnistrende føre. Takk for det!

Nå er det både fine skiløyper og oppkjørte fotløyper i marka. Det samme på Skaret. Vi håper flest mulig får mulighet til å bruke løypene, sjøl om vinterferien er over. Det samme gjelder for Tusten skiheiser hvor det endelig har vært mulig å kjøre langheisen igjen.

Nylig kom en undersøkelse som viste hvor bra helseeffekt vi får av skiturer. For folkehelsa er god tilrettelegging viktig. Oppkjøring av skiløyper er et strålende eksempel. Vi vil gi honnør til alle som er med på å tilrettelegge. Mange legger ned utallige timer med ulønnet arbeid for at vi skal få muligheten til å nyte noen dager med skikkelig vinter!