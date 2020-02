Sportsbutikken som møteplass

Meninger

Det kom som et sjokk på mange da den tradisjonsrike sportskjeden Gresvig ble slått konkurs. For folk som kjenner bransjen var det litt mer ventet. Det siste tiåret har norsk varehandel endret seg. I løpet av 2019 fikk flere etablerte merkenavn trøbbel. Over tid har to store aktører i sportsbransjen knivet side om side. Markedet er tøft. Økt netthandel, lavere lojalitet og endret maktstruktur har gjort det mer krevende å være kjøpmann. Samtidig går forbrukerne inn på prisjakt for å sjekke hvordan de kan skaffe seg billige, smørefrie ski.