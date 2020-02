Frp er lik fornektelse, roping og populisme?

Meninger

Frank Sve viser i sitt leserinnlegg 6. februar hvor totalt uansvarlig Frp er som parti. Sve bruker hele syv ganger benevnelsen “klimahysteri”, og bagatelliserer dermed de endringene vi ser holder på å skje.

LESERINNLEGG Svindyrt klimahysteri! «Når krybba er tom, bites hestene», heiter eit ordtak, slik er det i Møre og Romsdal fylkeskommune for tida.

Istedenfor å bidra til en konstruktiv debatt rundt klimaendringene, så virker det som Sve setter spørsmål ved om klimaendringene i det hele tatt er reelle. Kanskje er det på tide å løfte blikket for å se hva som skjer utenfor lille Norge.

Om vi tar oss en tur rundt kloden og spør menneskene på Kiribati som ser landet sitt synke i havet, eller alle bøndene på den sørlige halvkule som ser naturen de jobber med endre seg, så har trolig de et litt annet syn på saken.

LESERINNLEGG Sve, klima og operaskrekk «Frank Sve bør fremover heller ha klimaskrekk fremfor operaskrekk, er mitt svar tilbake.»

Klimaendringene er ikke foreldregenerasjonens problem. Heldigvis har de fleste godt voksne nå skjønt alvoret med situasjonen, og ønsker å bidra til et grønnere samfunn. Jeg skulle bare ønske at Frp og deres velgere også tok litt av dette ansvaret.

Det er forøvrig smått parodisk at det partiet som er strengest i innvandringspolitikken også er de som bryr seg minst om klimaendringene. Dersom utviklingen fortsetter slik som i dag er det ikke mange årene før strømmer av klimaflyktninger vil trenge både mat og bopel.

Innen 2050 er det estimert at over en milliard mennesker vil være på flukt av klimarelaterte årsaker. Da kan vi ikke sitte med skylapper hjemme i Norge og late som om dette ikke er et reelt problem. Når de i FrP ikke engang greier å ofre en kjøttmiddag i uken for klimasaken, da blir jeg alvorlig bekymret for hvordan vi skal greie å håndtere det som kommer.

Klimadebatten er en diskusjon med sterke polariserte krefter hvor man på den ene siden har fanatikere og på den andre har Frp og fornekterne. Det er ikke nødvendigvis slik at jorda kommer til å gå under i år 2050 – men vi må finne en bedre balanse mellom ressursutnyttelse og det å ta vare på naturen, før vi går på en skikkelig smell.

Det er heller ingen i Høyre som tror at Norge skal løse problemet alene – men om mennesker i Norge ikke greier å omstille seg, hvem skal greie det da? Ved å senke forbruket og gi opp noen av våre goder kan vi vise verden at det er mulig å gjøre en forskjell.

Forskjellen på meg og deg, Frank, er at du kun bryr deg om hva som skjer ved neste valg. Du sier selv at du ikke engang “gadd” å se ferdig nyttårstalen til Erna Solberg fordi hun snakket om klima og miljø opp i mente – men kanskje er det nettopp du som burde spisset ørene og hørt etter.

Det er på tide å ta av skylappene og ta ansvar, selv om vi bare bor i “lille Norge”.

Falk Øveraas, fylkestingsrepresentant Møre og Romsdal Høyre