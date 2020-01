Viktig å verne om den frie debatten

Meninger

Romsdals Budstikke publiserte i fjor mange tusen meninger og ytringer. Våre egne ledere og kommentarer selvfølgelig. Men enda flere små og store debattinnlegg, kronikker, synspunkt og på tråden-innlegg fra lesere. Rbnett hadde en million sidevisninger på meningsinnlegg i 2019. Som debattarena har vi aldri vært større enn nå. I papiravisa, nettavisa og på radio.

Som mediehus er vi glad for å være det naturlige stedet for lokal meningsutveksling. Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Vi får ofte tilbakemeldinger på at det også har stor betydning for debattanter og lesere at avisa prioriterer det offentlige ordskiftet.

Vi lever i en tid hvor det aldri tidligere har vært så lett å publisere meninger ut til andre. Sosiale medier og har gitt hver og en av oss muligheten til å debattere og uttrykke synspunkter i langt større grad enn tidligere. Det har mange positive sider.

Samtidig har debatten blitt mer polarisert, og dessverre også ofte mer brutal enn før. Ytringsfriheten har tradisjonelt handlet om den offentlige sfære. I dag har skillet mellom det private og det offentlige nesten forsvunnet på grunn av sosiale medier. Ikke alle vet at det man skriver og legger ut blir offentlig.

Den frie debatt og ytring utfordres fra mange kanter. I 2020 vet vi at mange avstår fra det offentlige ordskiftet fordi en kan oppleve både trusler og sjikane langt utover folkeskikken. Det er trist.

I for ble det kjent at regjeringa ønsker å sette ned en ny ytringsfrihetskommisjon. For første gang på 20 år. Siden den gang har mediebildet og ytringsfrihetens kår forandret seg dramatisk.

Falske nyheter, trusler og sjikane hindrer den frie meningsdannelse. Det samme gjør de som ønsker å begrense innsyn, åpenhet og et transparent samfunn. Globale medieplattformer (les sosiale medier) kan også vise seg som en trussel mot fri debatt. Det er på tide med en ny ytringsfrihetskommisjon.