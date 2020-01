Er det greit å pipe?

Meninger

Håndball-EM i Trondheim ble en suksess. De norske håndballgutta leverte på banen. I ryggen hadde de et entusiastisk hjemmepublikum. Mange ganger har sportsjournalister skrevet at etnhåndballhall har vært som en heksegryte. Som regel har Norge vært bortelag når slike ord har blitt brukt. Norsk idrett er snill. Denne gangen var det Trondheim Spektrum som kokte. I skjebnekampen mot Frankrike fulgte publikum oppfordringen om å pipe på motstanderen. Etterpå sa håndballgutta at støtten fra hjemmepublikummet var en avgjørende faktor.