Kjære handelsstand, jeg skal aldri gjøre det mer

Meninger





Tidlig i desember fikk jeg det for meg at jeg ville opptre som en morderne forbruker og handle på nett. Jeg var på jakt etter en bomullsgenser av et spesielt merke og farge.

Jeg fant det jeg søkte etter hos nettbutikken FRUUGO. Genseren kostet kr. 1.250,36. De lovte meg genseren fraktfritt levert i løpet av ikke alt for lang tid. Genseren skulle leveres fra Country House Outdoor i Carlis, England, og transporteres med Federal Express Corp.

Etter å ha ventet i spenning og etter å ha utvekslet diverse e-poster med transportøren, ble genseren levert som bestilt noen dager senere. Jeg var endelig et fullverdig medlem av det nye og moderen forbrukersamfunnet.

Da jeg kom hjem i går kveld lå det et brev i postkassa fra Federal Express Corp. De kunne opplyse at de hadde tollbehandlet min genser og for dette avkrevde de meg kr. 118,- i Tollavgift, kr. 305,- i Importmoms og kr. 96,- i Administrasjonsavgift. I tillegg kommer 25% moms på Administrasjonsavgiften, kr. 24,- Totalt sett ble jeg avkrevd kr 543,- fra Federal Express Corp som skulle betales inn senest lille julaften.

Bomullsgenseren endte således opp med å koste kr. 1793,36.

Min netthandelserfaring kan derfor kort oppsummeres slik:

Jeg fikk en bomullsgenser som bestilt

Jeg fikk en tilleggsregning på kr 543

Kona kunne gjenta det hun har sagt flere ganger før: «At du aldri lærer, Anker»

PS. I dag har jeg vært på julehandel hos handelsstanden i Molde. Der har jeg fått prøve varene jeg har kjøpt, jeg fikk uoppfordret byttelapp på julegavene, gavene ble pent pakket inn vedlagt til/fra lapp og ikke minst; jeg ble møtte med imøtekommenhet og blide smil. DS.





Anker Grøvdal, Molde





