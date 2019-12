KOMMENTAR

Knutene er ikke løst

Folkeopprøret mot dyrere ferjebilletter og dårligere skoletilbud for ungdom har tatt julepause. Fylkespolitikerne ønsket hverandre god jul, fornøyd med at de fant en vri for å unngå at ferjetakstene skulle skrus enda ett knepp opp. Det spørs om ungdommene er like fornøyd. Nye kutt må tas i videregående skole.