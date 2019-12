Norge må gjøre mer for flyktningene

Meninger

Flyktningkrisen er fortsatt stor og uhåndterbar, men det er færre land som må bære ansvaret og omkostningene. For mange flyktninger er situasjonen håpløs vanskelig i overfylte flyktningleirene.

I Bosnia ber EU-kommisjonen om at en stor flyktningleir må stenges på grunn av forhold som sies å være ubeskrivelige. Vucjak-leiren nær Bihac i det nordvestlige Bosnia er anlagt på et gjenfylt søppeldeponi, ikke langt fra et minefelt fra borgerkrigens dager. Rundt 50.000 migranter har siden i fjor krysset Bosnia i håp om å nå EU. Mange av dem kommer seg ikke videre på grunn av den godt bevoktete kroatiske grensa.

I Hellas vil myndighetene etablere opptil fem interneringsleirer for asylsøkere på de greske øyene og samtidig stenge de åpne leirene. Hundrevis av migranter ankommer de greske øyene fra Tyrkia hver dag. I tillegg bor rundt 39.000 migranter i fryktelige boforhold fra før i leirene på øyene og ytterligere 22.000 på fastlandet.

Europa må hjelpe Hellas med å løse krisesituasjonen i landet, hvor rundt 5.000 migrantbarn lever i fare for å bli utnyttet og utsatt for vold, mener FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR) Filippo Grandi. – Ærlig talt, hvis Europa mener at de ikke er nødt til å dele på ansvaret for barna, som verken har et hjem, en familie eller framtid, så er jeg bekymret for Europa, sa Grandi.

Norge kan og må gjøre mer for å avhjelpe den forferdelige situasjonen mange lider under nå. Siden flyktningkrisen toppet seg i 2015, har strengere regler og hardere grensekontroller stengt vegen videre for mange flyktninger. Samtidig har det gitt enkelte land et urettferdig stort ansvar sammenliknet med andre.

I år tar Norge imot 3.000 kvoteflyktninger, men i 2017 ba FN Norge om på sikt å ta imot 5.000. Det bør Norge innfri i 2020. Vi har tatt en svært liten del av byrden sammenliknet med mange andre land.