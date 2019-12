Takk for meg!

Meninger

Denne uka er det et år siden fylkestinget foreslo budsjettkutt i skolesektoren for å finansiere Nordøyvegen. Dette gikk ikke unna så lett. Vi elever tok til gatene, og vi samlet oss utenfor fylkeshuset og uttrykte sterkt hvilket elendig forslag det var. Først måtte de bestemme om Nordøyvegen skulle bygges. Forslaget er vedtatt.

Vi har fulgt stille med, med hjertet i halsen. Så kom kuttforslagene. 100 millioner kroner forsvinner fra skolesektoren de neste 2 åra. Estetiske linjer blir plutselig sentraliserte. Skoler som tar vare på de mest sårbare elevene, blir lagt ned eller flyttet til en annen skole. Skolevalg er ikke så fritt som det var. Vi elever som har observert saken siden byggingen av Nordøyvegen ble vedtatt, er rasende. Noe så uerstattelig som utdanning er tydeligvis ikke verdt 5 milliarder kroner.

Vi ungdom har ikke mange andre alternativer enn å gå ut i offentligheten og heve stemmen vår om vi ønsker endringer. Det er vrient å komme seg høyt opp i ungdomsorganisasjoner som kan påvirke demokratiet enten i kommunestyret eller fylkestinget. Til og med da kan man bare se andre ta valg for deg, selv om saken angår deg mer enn det angår de som stemmer over forslagene. Jeg snakker på vegne av de aller fleste elevene når jeg sier at jeg er oppriktig skuffet og lei meg over utfallet av budsjetteringen. Dette var en kamp vi kjempet med nebb og klør. Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er de dyktigste ungdommene jeg vet om. De har jeg hatt glede av å kunne samarbeide med, og jeg er takknemlig for at de er et seriøst og lidenskapelig talerør for oss.

Til elevene jeg har kjempet sammen med, vår kamp er ikke forgjeves. Vår elevbevegelse har så vidt begynt, vi har revolusjonert elevbevegelsen i Møre og Romsdal. Skole er viktig, og skole vil være viktig i framtiden. Jeg håper våre framtidige elever vil fortsette kampen for en god skolegang for alle i Møre og Romsdal. Og jeg håper at en dag vil elevene jeg har demonstrert med, blir fylkespolitikere som kan å prioritere utdanning for én gangs skyld. Til Elevorganisasjonen vil jeg takke for innsatsen og kjærligheten dere legger i å bevare en god skole for alle i fylket.

Møre og Romsdal, takk for meg. Dere har ødelagt studieretninger og satt utdanning på vent ved å innbille dere at utdanning er noe man kan sette en pris på. Vi elever har akkurat begynt å organisere oss. Men vi som allerede går på videregående skole får ikke kjent svien dere har skapt. De framtidige videregående elevene vil bli rasende på dere. Imens vi takker for oss, skal vi passe på å mobilisere framtiden, som er elevene. Dette budsjettkuttet skal ikke gå i glemmeboka, fordi det skal ikke gå an å prioritere så dårlig at det går utover alle videregående elever i ett fylke. Elever kommer og kommer for hvert år, og vi skal kjempe og kjempe for hvert år! Og vi skal minne på de politikerne som kuttet i skolesektoren at vi er illsinte og er i stand til å ta til gatene igjen.

Amalie Løwe, leder i Sosialistisk Ungdom Molde

