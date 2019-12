Moldes toppklubber på ville veier?

Meninger

28. november kunne vi lese i Romsdals Budstikke at Molde FK (MFK) og Aker akademiet vil samle regionens beste 13 åringer i klubben. MFK mener at det vil gi de aktuelle spillerne bedre matching og oppfølging enn de får i egen klubb.

Helt naturlig fører dette til stor misnøye blant bygdeklubbene, blant annet fordi flere klubber ikke kan stille lag i neste års serie. Dette vil igjen skape en negativ effekt for de klubbene som kan stille lag, men ikke har noe å spille mot.

Dagen etter, 29. november, leste vi i samme avis, at Nordmøre og Romsdal fotballkrets har mottatt negative reaksjoner på denne fremgangsmåten. Fotballkretsen ønsker ikke å involvere seg i MFK sine foreslåtte spiller-overganger.

Men, handler dette kun om spiller-overganger, eller handler det også om å beholde flere av ungdommene i idretten?

Har ikke fotballkretsen, som er fotballforbundets representant i fylkene, et overordnet ansvar for både å rekruttere og å beholde?

Dessverre er ikke dette bare et fotball-fenomen. Molde Håndballklubb (MHK) har også fristet unge spillere til overganger. Tradisjonsrike klubber som tidligere har hevdet seg godt i Midt-Norge, kan ikke lenger stille lag i de lokale seriene på grunn av mangel på spillere. En medvirkende årsak til dette er toppklubbens appetitt på unge og gode spillere.

Skåla IL er en breddeklubb, og vi ønsker å legge til rette for at barn/ungdom på Bolsøya og Skåla skal kunne være fysisk aktive. Klubbens visjon er flest mulig, lengst mulig.



MFK og MHK vet også at det blir ingen topper uten bredde. Dersom vi plukker ut såkalte talenter for tidlig, vet vi at mange utøvere tvinges til å slutte i idretten fordi de mangler et lokalt tilbud.

Hvorfor inviterer ikke toppklubbene oss breddeklubbene til dialog og samarbeid på trener og ledernivå?

Isteden velger man å «kjøre» sine egne løp, løp som gjør at det er lenge siden klubbenes omdømme har vært så lavt som det er akkurat nå.

Her er det fristende å minne om visdomsordet:

«Som du sår, skal du høste»

Kanskje er det mangelen på langsiktighet, på å tenke totalitet og samarbeid som gjør at vi går glipp av den neste store lokale fotball- eller håndballspilleren. Molde trenger gode spillere som forbilder. Forbilder som gjør at rekruteringen øker, at vi igjen får en tilhørighet til og eierskap i toppklubbene.

Kanskje kommer denne spilleren fra Skåla?

2019 har vært en jubelsesong for MFK med seriegull og ingen tapte kamper på hjemmebane. Allikevel har klubben hatt det laveste tilskuer antallet på 12 år.

Stort bedre er det ikke for MHK. På deres hjemmekamper er det glissent på hver kamp.

Er raseringen av by og bygdeklubbene i Molde og omegn den beste metoden for å skape nye helter og å fylle Aker stadion eller Molde Arena i fremtiden?

Nei, nå må MFK og MHK gå i seg selv og være sitt ansvar bevisst. Skap dialog og inviter breddeklubbene inn i prosessen. Sammen kan vi gjøre forskjellen.

Mens vi venter på de gode løsningene, bør vi alle gå på kamper – i haller og på baner for å heie frem våre håpefulle.

Frode Børstad, leder Skåla IL

