Fjell- og klatrefylket Møre og Romsdal

La oss slå fast en ting en gang for alle. Møre og Romsdal er best på fjellsport og klatring. Vi har Innerdalen på Nordmøre, Molladalen på Sunnmøre og Romsdalsfjella i Romsdal. Dette er tre av de 5-6 arnestedene for norsk fjellklatring. Det vi har sett de siste årene er at klatring også har blitt en sport på små fjellknauser, altså såkalte klatrefelt som Julsundet (Ravnfloget), Mjelva, Magerholm og Bremsneshatten. Også på dette området er Møre og Romsdal best i Norge.

Nå er det innendørs klatring som er i størst vekst, og sannelig er ikke Møre og Romsdal også her øverst på pallen. Vi har 20 klatreklubber/idrettslag med klatregrupper, som alle har sine store og små innendørs klatrevegger: Norsk Tindesenter med Carls Hall på Åndalsnes og Moldeveggen er de to største, men også for eksempel Sunndalsøra (som var pioneren på innendørs klatring i Norge), Ålesund, Kristiansund, Ørsta, Ålesund, Brattvåg, Eide, Torvikbukt, Ulsteinvik, Eidsvåg og Harøya har sine anlegg for innendørs klatring.

En ny stor sportslig aktivitet er Regional klatrecup som nå er inne i sin tredje sesong og omfatter sju lokale klatrevegger i Møre og Romsdal: Molde, Ålesund, Åndalsnes, Eide, Ørsta, Harøya og Torvikbukt. Her deltar barn, ungdom og voksne sammen i leik og konkurranse. I løpet av en sesong deltar 500 klatrere og mer enn 1000 tilskuere. Neste konkurranse går lørdag 26. oktober i Eidehallen med den svært aktive Eide Klatreklubb som arrangør.

Aktiviteten i disse innendørs klatreveggene har ført til en stor oppblomstring av aktivitet der stadig nye grupper av folk strømmer til for å klatre. For noen få år siden var klatring en liten nisjesport for noen svært få utøvere. Det vi nå ser, for eksempel hos oss i Moldeveggen (Træffhuset) er at klatring er blitt for alle: De aktive klatrerne er selvsagt her fremdeles, men her har vi også familier med barn, pensjonister, barselgrupper, skoleklasser og folk som kommer fordi de har funnet form for trening som er morsom, sosial og preget av leik.

Denne sterkt økende aktiviteten må vi ta vare på å utvikle videre, og det betyr økt satsing på anlegg. Moldeveggen ble åpnet for 11 år siden, men den er alt for liten i forhold til behovet og utviklingsmulighetene. Tiden er overmoden for store utvidelser eller en ny stor klatre- og buldrehall. Men det er også viktig å se på klatre- og fjellsportfylket Møre og Romsdal som en helhet. Kristiansund og Ålesund må også få nye, store og moderne innendørs klatrevegger.

Denne satsingen er med andre ord et viktig løft for hele fylket. Dette dreier seg om idrett, aktivitet, sosialt samvær og folkehelse for alle. De innendørs klatreanleggene er en videreføring av en aktivitet som har vært identitetsskapende for Møre og Romsdal helt siden de første utenlandske klatrerne og laksefiskerne oppdaget fjella og elvene våre på slutten av 1800-tallet. Denne identiteten og denne aktiviteten har også lagt grunnlaget for kreativ utvikling av arbeidsplasser innen reiselivet, men også bedrifter som Aak Fjellsportsenter, Vertikal Service, Linjebygg Offshore og Axess.

Mange unge familier har flyttet til og bosatt seg i for eksempel Rauma og Molde nettopp på grunn av disse bedriftene og dette eventyrlige landskapet med hav, fjorder og fjell i verdensklasse. Nå må vi satse videre. Nylig ble det holdt et møte på Åndalsnes der klatrere fra hele Romsdal møttes for å planlegge en organisert innsats for tilrettelegging for utendørs klatrefelt. Minst like viktig er det at byer og tettsteder i Møre og Romsdal kjenner sin besøkelsestid, og sørger for at fjell- og klatrefylket Møre og Romsdal også setter seg i førersetet når det gjelder utbygging av nye, store innendørs klatre- og buldresenter.

Eivind Markussen, Styreleder Romsdal Tindegruppe

Thomas Riis, Styreleder Sunnmørsk Klatreklubb

Bjørnar Bøe Lundberg, Styreleder Kristiansund Fjellklubb

