Fire menn på Rådhusplassen

Meninger

Torsdag ettermiddag kunne samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti smile. Etter intense dager med forhandlinger er det viktigste politiske dokumentet for Molde kommune underskrevet. Fire menn, den yngste 59 år gammel, har signert på samarbeidsavtalen. De to viktigste vervene er fordelt. Samarbeidsavtalen slår fast at Torgeir Dahl skal være ordfører mens Odd Helge Gangstad blir varaordfører. Molde kommune har aldri hatt kvinnelig ordfører. De siste 20 åra har kommunen imidlertid hatt kvinnelig varaordfører. Slik blir det ikke de neste fire åra.