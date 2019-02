«En nærskole for barna burde være viktigere en å bygge nytt sentrum!»

Meninger

De ønsker at nye Haukås skal bli en så fantastisk skole som vil rekruttere mange dyktige lærere og ha et godt skolemiljø. Bra det, men hva med våre barn som skal gå på en "normal" skole fra 1.-4. trinn før de skal over på nye Haukås skole? De fra Elnesvågen får gå på skolen fra de er 6 år, men våre barn må gå på en skole (som flere politikere mener bør rives) i 4 år først? De sier det er bedre å rekruttere lærere til større skoler, hvorfor da sette igjen en skole med 1.-4.? En enda mindre sårbar skole, er det ikke så viktig med læringen til de barna?

De har valgt å splitte opp en grunnskole hvor barn fra Sylte/Malme og Tornes må igjennom et ekstra skolebytte, dette er å forskjellsbehandle! Her satser de folkevalgte på barnas bekostning på noe de TROR er det beste! De sammenligner med sine egne erfaringer men glemmer at vi alle er forskjellige. At barn har ulike forutsetninger til å takle nye overganger.

Tidlig i desember sendte arbeidsgruppen brev til alle folkevalgte med flere der vi henviste til forskning og dokumentasjon på at dette valget ikke er bra for våre barn. Der står at forskning sier at å skysse barn har uheldige helsekonsekvenser. Det står også at elever ved de mindre skolene erfarer færre trusler i form av mobbing og vold, og de opplever sterkere tilhørighet til sin skole. Når 1300 underskrifter er samlet inn så burde de begynt å våkne, ikke minst begynt å høre på folket.

Tidligere planer og tegninger ligger der fortsatt, klare til å sendes ut på anbud. Husk at det aldri er for sent å snu.

Men veldig glade er vi og andre foreldre for at det er utarbeidet egen arbeidsgruppe som i dag jobber med å få til en friskole i Lauvåsen/ Malmefjorden. Så lenge kommunen ikke greier å gi barna våre den skolen de fortjener vil dette prosjektet satses på for fult. Vi vet at Malmefjorden/Sylte har stor og sterk dugnadsånd, så ingen tvil om at etablering av en friskole er realistisk!

Arbeidsgruppe JA til 1.-7. klasse på Sylte skole

