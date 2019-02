Om ikke Senterpartiet i Fræna taper valget, taper barna

Meninger

I alt for mange år har skolestruktur stått på sakslista til politikerne i Fræna. Samtidig har skolene råtnet på rot, forfalt og slitt med både inneklima og rekruttering. Den store taperen har vært eleven. Nå vil Senterpartiet at eleven skal tape enda mer.

Et bomberom og en dass var lekeareal for unger ved Haukås skole. Tung luft og for varme eller for kalde klasserom har vært realiteten ved Malme i mange år. For min egen del var migrene en vanlig start på dagen under mine år ved Malme skole, og uro i klasserommet var mer vanlig enn ro. Ledige stillinger og vikarer har vært regelen og ikke unntaket. En dass, et bomberom, elendig luft - Har Senterpartiet glemt dette? Er jobben til politikerne å vinne valg, eller sikre gode skoler?

For å vinne valg kommer servert i artikkelen i Romsdals Budstikke «Det er vanvittig dyrt». Samtidig som egne anslag av tall og ord som «prosjektet er ute av proposjoner» benyttes av ordfører og Senterpartimedlem Tove Henøen. Tallet hun bruker er 300 millioner kroner.

Å bygge ny skole på Haukås uten strukturelle endringer i kretsene var tidligere anslått å koste 218 millioner kroner, pluss grunnerverv og eventuelle reguleringsendringer. Utbygging ved Sylte var først anslått å koste over 61 millioner kroner. Det skal bemerkes at bygget allerede har blitt så gammelt at det ble sagt at å bygge en helt ny skole ville være langt mer fremtidsrettet enn å klatte på det gamle.

Samtidig ville også behov for opprustning ved Tornes Skole snart melde sin ankomst. Så hva ville man fått om Senterpartiet vant og eleven tapte? En skolestruktur lik dagens, med «kostnader fort opp i 300 millioner kroner». En slik skolestruktur som har resultert i at vi sitter med en dass og et bomberom som lekeareal og migrenefremkallende luft i klasserommene.

Hva får vi for (ordførerens tall) 300 millioner? Vi får skoler i bygda man evner å ivareta, og en splitter ny skole med et bredt tilbud som alle elevene skal få nyte godt av.

Det er ingenting sjokkerende eller vanvittig med tallet som nå er fremlagt politikerne. Det eneste som er sjokkerende og vanvittig med artikkelen i Romsdals Budstikke er Senterpartiets ordvalg og taktikk.

En taktikk der valgseier trumfer kvaliteten på skolehverdagen til eleven. En taktikk der målet er trenering, omkamp og enda lengre ventetid for barna ved Tornes, Haukås og Sylte/Malme.

Av Elise Fiske, utflytta frening

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook