Det som betyr noe i politikken

Meninger

Disse 40 punktene viser hva som er oppnådd i perioden – i hovedsak i samarbeid med Solbergregjeringen. Resultatene viser påvirkning/gjennomslag og at KrF utgjør en forskjell for viktige grupper. Vi bør spørre etter resultater i politikken. Også i spørsmålet om plattform for samarbeid.

40 gjennomslag for KrF

Siden valget i fjor har KrF jobbet hardt for å skape et varmere samfunn.

– På Stortinget bestemmes hvilket samfunn vi skal ha i Norge. Det ansvaret er KrF klar til å ta hver dag, sa Knut Arild Hareide på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren, juni 2018 og la fram 40 gode KrF-gjennomslag fra det siste året.

Strategien for KrFs videre kurs skal vi legge til høsten. Den kursen må hente inspirasjon fra de erfaringene vi har gjort oss så langt i perioden, og de gjennomslagene vi har listet opp her i dag 14. juni 2018 – for å bygge oppunder KrFs kamp for et varmere samfunn.

1. Flere lærere til å se hver enkelt elev

2. Bemanningsnorm i barnehagene

3. Hevet inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagene

4. Fleksibel kontantstøtte

5. Økt foreldrepermisjon for tvillingforeldre

6. Evaluering av seksårsreformen

7. Filter mot skadelig innhold på nettbrett i skolen

8. Økt kapitaltilskudd til friskoler

9. Ja til skolelag og annet positivt engasjement på skolene

10. Styrket pleiepengeordning

11. Barn skal ikke bo på sykehjem

12. Bedre svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud

13. Evaluering av fastlegeordningen for å få flere fastleger

14. Krafttak for å bekjempe vold mot barn

15. Styrket arbeidet mot menneskehandel

16. Sikrer fortsatt tilbud for rusavhengige

17. Bedre ettervern for rusavhengige

18. Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn enda en gang

19. Enighet om skolegudstjenester

20. Styrking av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

21. Flere politistillinger i distriktene

22. Mer bredbåndsutbygging

23. Samlet oppgaveoverføring til fylkeskommunene

24. Likere pris på strøm i distriktene og i byene

25. Matkastelov

26. Tiltak mot plast i havet

27. Vi tar bedre vare på naturen

28. Flere kvoteflyktninger

29. Økt nødhjelp til Kongo og Jemen

30. Økt bistand til Afrika

31. Søndagen forblir en annerledesdag

32. Pensjonsslippen på papir

33. Utvidet den nasjonale TT-ordningen for dem med særlige behov

34. Stoppet avgift på skifteattest ved dødsfall

35. Mer til bemanning, trening og utstyr til Heimevernet

36. Ryddigere arbeidsliv

37. Stoppet usosialt kutt i dagpengeordningen

38. Ja til folkehelsefremmende avgifter

39. Utrede fjerning av 350-kronersgrensen for momsfri import

40. Ja til flere røykfrie plasser

Av Svein Atle Roset, fylkesstyremedlem KrF

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook