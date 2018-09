«En gondolbane i Romsdalen er trist og fullstendig feil fokus»

Meninger

”Selskapet inviterer i morgen til et miniseminar der Rauma skal debattere hvilket veivalg reiselivet skal ta.” Slik lød introduksjonen til ”miniseminar” om utviklingen av reiselivet på Tindesenteret på Åndalsnes sist onsdag.

”Selskapet” var Romsdalen AS, Rauma kommunes store reiselivsmotor. Den massive forhåndsomtalen ga inntrykk av et oppriktig engasjement for hvorvidt dagens kurs for turistsatsingen i Rauma er forenelig med den bygda vi ønsker å leve i. ”-Er det slik at vi ønsker å tredoble antall turister her? Det må vi vite før vi kommer i en Geiranger-situasjon”

Men så viste det seg altså at den selvransakende tonen bare var et spill for galleriet. Mest av alt minnet seminaret om et Mara-Nata-møte for masseturismen, med innleide vekkelsespredikanter. Minst av alt var man interessert i å ”skape debatt i forkant av det som kan komme”, slik vi ble forespeilet.

Så langt kunne vi ha skrevet det hele på kontoen for villedende reklame eller dårlig gjennomføringsevne, og gått videre. Det er svaret på kritikken fra daglig leder i Romsdalen AS, Oddbjørn Vassli, som er oppsiktsvekkende. For nå er tonen en helt annen. (Åndalsnes Avis 22.09.)

Før møtet: ”Vi må løfte opp og diskutere mulighetene og grensene for utviklinga av reiselivet i vårt område.”

Etter møtet: ”Romsdalen AS er ikke en aktør for en generell debatt om utviklingen av reiselivet i Rauma… Vår jobb er å gjøre Romsdalen til et ledende reisemål.” Men var det ikke nettopp veien og målet dit vi skulle diskutere?

Romsdalen AS vil være avgjørende for hva slags turisme vi skal ha i framtida. Men de mener seg selv hevet over debatten om hvordan de forvalter dette ansvaret. Hva slags arroganse er det? Det ”må gjerne debatteres”. Men debatten er liksom ikke noe som angår vår viktigste reiselivsaktør - ?!

Gjennom avisen blir vi nærmest instruert om å ti stille om gondolbanen. ”Spørsmålet om ja eller nei til gondolbane er forbi”. Men som innspill til debatt, erkjenner man at: ”…det vi ser nå når det gjelder reiseliv, er at ting er irreversibelt. Man kan ikke ta det ned igjen etterpå.” Nei vel ja. Hva er det vi skal snakke om da? Det er, unnskyld uttrykket, latterlig å fokusere på noen kjettinger på Bispen, mens gondolbane-spørsmålet ikke skal røres.

Gondolbanen er allerede vedtatt. Ferdig snakket. Det er visst også vedtatt at den er bærekraftig. Dette er Romsdalen AS sitt ståsted:

«Vi skal gjøre dette på en bærekraftig måte, og slik at vi i ettertid kan stå rakrygget i forhold til det vi har gjort og bygd ut.»

Ordene er helt riktige. Men de er jo fullstendig tomme for innhold.

Da får man heller rette ryggen, se i bakken og mumle det som det er: Miljøhensyn er for oss helt underordnet. Det kan andre ta seg av. Vi er kun opptatt av sifrene på bunnlinja.

Romsdalen AS kan ikke først gå høyt på banen med bærekraft-vimpelen, for deretter å dukke ned bak et ”vi er ikke en aktør i debatten”-skjold. Da må man forklare hva i all verden som er bærekraftig med en turistsatsing som i betydelig grad baserer seg på den mest forurensende turisttrafikken som finnes, og som har i seg alle muligheter til å forvandle Romsdalseggen til noe som vil få Trolltunga til å framstå som uberørt villmark.

Hvis greia er at vi skal kunne stå rakrygget og se våre etterkommere i øynene, når de sliter med miljøsyndene våre, da håper jeg virkelig ikke at en gondolbane er noe som barnebarna mine kommer til å forbinde meg med.

Det kan være verdt å merke seg at det er ikke bare en liten gruppe ekstremsportutøvere som er skeptiske til gondol i Romsdalen. Vestlandsturismens store høvding, administrerende direktør Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge, har heller ikke nesegrus tro på vår gondolsatsing. (Og han kan iallfall ikke beskyldes for ikke å være opptatt av bunnlinja.): ”…jeg tror mye av Loen-suksessen er at de er først ute med den type opplevelser på Vestlandet. Usikker på om nestemann får samme effekt.” – med referanse til nettopp Rauma.

Derimot har Jørgensen stor tro på aktivitetsturisme i Rauma. Alt ligger til rette for Åndalsnes som ”The Adventure Capitol of Scandinavia”, mener han. Det blir sikkert krangling om tilrettelegging også der, men fokus er en helt annen. Norges største arrangør av nettopp adventure-turisme er Hvitserk. Tidligere daglig leder, nå ansvarlig for norgessatsingen til Hvitserk, Trygve Sunde Kolderup, har allerede uttalt seg om gondolplanene på Åndalsnes. Han besøkte Aak Hotel for noen uker siden og fikk høre hvordan gjestene som gikk Romsdalseggen ble værende i mange netter og brukte mye penger.

”Det er de gjestene Norge vil ha. Og så skal man i stedet bygge og investere 300 millioner for å satse på et produkt for cruisegjester og busslaster – som kanskje bare blir i området noen timer? Det høres ikke ut som en god ide.”

Nylig har vi også lest hvordan Grand Hotel gjør de samme erfaringer som Aak. Grand vil nå heller ha gjester med turklær enn flere bussturister.

Og Raumas gondolplaner skal iallfall ikke beskyldes for å være originale. Et kjapt søk på nettet viser at det er tilsvarende planer/prosjekter/luftslott i Aurland, Sogndal, Odda, Sysendalen og Lysefjorden. Og da har vi ikke nevnt Loen og Voss.

Det argumenteres med at Romsdalseggen er ødelagt likevel. La oss samle det verste av masseturismen rundt Åndalsnes, så kan puristene og ekstremsport-klikken ha resten av fjellene for seg selv.

Men hvorfor må vi samle det verste av masseturismen noe sted over hodet? Som turistkommune er vi avhengig av et godt omdømme. Rauma har et utrolig godt omdømme, kunne vår nye rådmann fortelle i et portrettintervju for kort tid siden. Nettopp. Og hvor stammer dette omdømmet fra? Vi var i ferd med ”å ta en posisjon”, som det het, som et alternativ til Flåm og Geiranger.

Nå er det tvert imot, disse massedestinasjonene som er den våte drømmen. På vekkelsesmøtet fikk vi fra investorhold høre at håpet er minst én cruisebåt hver eneste dag, ”som kan mate gondolen”. Romsdalen har potensialet for å bli like stor som Flom, Voss, Loen og Geiranger, skriver Romsdalen AS på sin egen hjemmeside. ”Men vi mangler motoren for å komme dit”.

Når antall cruisebåter blir målet på Raumas suksess, da er vi blitt fattige. Jeg vet at noen kaller det verdiskapning. Det illustrerer bare at vi prioriterer forskjellige verdier.

Pliktskyldigst hører vi i blant en bisetning om å være ”føre var” – så vi ikke havner nettopp der all praktisk politikk er i ferd med å føre oss. Når begynner ”føre var”?

En gondolbane i Romsdalen er trist og fullstendig feil fokus.

Stein P. Aasheim, Isfjorden.

