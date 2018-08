Romsdalsaksen og Kristiansund Arbeiderparti

Meninger

Av Arne Grødahl, nestleder i Kristiansund Arbeiderparti

Kristiansund Arbeiderpartis leder Berit Tønnesen har fått skarp kritikk fra blant annet varaordfører i Molde Sissel Rykhus fra

Arbeiderpartiet for å gå inn for utredning av Romsdalsaksen.

La meg først slå fast at dette ikke er et soloutspill fra Berit Tønnesen. Det var et enstemmig medlemsmøte i Kristiansund

Arbeiderparti som gjorde vedtaket. Som leder i Kristiansund Arbeiderparti så er det naturlig at hun fronter saken utad. Noe hun etter min mening gjorde fortreffelig. I en uttalelse hvor hun klart og tydelig fremførte Kristiansund Arbeiderpartis syn som leder for kommunepartiet.

Moldes varaordfører forsøker å stemple Tønnesen som illojal. Noe som faller på egen urimelighet. I en slik sak er det en selvfølgelighet at Berit fronter Kristiansund Arbeiderpartis syn og har sin lojalitet der.

Moldes varaordfører velger å gå til angrep på person noe som tåkelegger sak. Vi kan forsikre Sidsel Rykhus at Kristiansund Arbeiderparti når som helst er med på å diskutere saken. For eller mot utredning av Romsdalsaksen. Istedenfor å tåkelegge saken med personangrep. Et slikt angrep på en partifelle er utidig.

Molderepresentanten skal også vite at Kristiansund Arbeiderparti her fronter det synet som er allment på Nordmøre.

Det blir fremstilt som om vi blander oss i en sak som er en lokal Romsdalprioritering. Det ble gjort av fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Per Vidar Kjølmoen. Da skal Kjølmoen vite at det er av største viktighet også på Nordmøre hvilket alternativ som blir valgt. Da vi regner med at hvilken trasé som blir valgt har betydning for nordmøringer som beveger seg sydover i fylket samt skal øst i landet.

Det er også meget viktig at et alternativ velges som er billigst. Da det vil ha betydning for samferdselsprosjekt på Nordmøre.

Derfor ønsker Kristiansund Arbeiderparti en utredning av Romsdalsaksen. En utredning som etter vår mening ikke er gjort. Det er også spesielt når Moldes varaordfører hevder at dette er en fogderisak. Da har hun tydeligvis også glemt at befolkningen i Romsdal også foretrekker Romsdalsaksen og utredning.

Det å lytte til egne innbyggere er noe folkerepresentanter alltid skal gjøre. Noe annet fremmer politikerforakt. Noe velgere i hele Europa straffer ved valg.