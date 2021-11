Lokalsport

Lørdag 30. oktober ble det 73. barnekretsturnstevnet i Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets arrangert i Aukrahallen på Gossen. Arrangørklubben Ekko/Aureosen IL turn forteller i en pressemelding at de er takknemlige for at de endelig kunne arrangere fysisk stevne med ekte publikum igjen, sjøl om arrangementet ble nedskalert til kun stevnedag.