Rival vant opprykksfesten

Lokalsport

Det ble ingen spenning med tidlig Halloween-feiring på kunstgresset i Årølia. Lørdagens opprykkskamp endte med komfortabel seier til det unge Rival-laget. Dermed blir 5. divisjon neste sesong, etter sammenlagtseier 5-0 over Nordlandet. I Kristiansund forrige helg ble den nordmørske avdelingsvinneren slått 1-0. Dermed var det en viss usikkerhet om avdelingsvinneren fra Romsdal skulle klare bragden også på hjemmebane. Noe de gjorde etter at Vetle Vassbotn, Simon Moe og tomåls-skårer Laurits Holden fjernet all tvil om hvem som skal rykke opp fra laveste divisjon i distriktets seriesystem.