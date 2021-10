Ny skjebnekamp for serieleder Træff

Lokalsport

Træff topper tabellen med 25 poeng når to serierunder gjenstår. Strindheim følger på andreplass ett poeng bak, mens Magnus Oltedal og Spjelkavik nå ligger tre poeng bak serielederen fra Molde. De tre lagene ligger omtrent helt likt på målforskjell, så her kan enhver detalj bli avgjørende for det endelige utfallet i toppen av 3. divisjon.