MFK-legende klar for comeback i lokalfotballen

Lokalsport

Molde-veteranen er gjest i ukas episode av podkasten «RB-sporten». Der bekrefter 38-åringen at han er tilbake i trening og at det ikke er umulig at han debuterer for Træff i helga.

– Man vet aldri. Jeg har trent fem seks «pass» og skal trene de neste dagene, men jeg vet ikke. Jeg har ikke rørt meg på sju måneder. Jeg har spilt golf og vært med familien og venner. Jeg har ikke vært ute og jogget og ikke rørt en ball. Så jeg behøver nok noen uker før jeg er i gang. Men jeg utelukker det ikke, vi får se om de trenger spillere, sier Moström.

Træff møter Spjelkavik og gamletrener Magnus Oltedal i treningskamp på Reknesbanen lørdag klokka 17.30.

Mattias Moström mimrer tilbake til den emosjonelle avskjedskampen mot Sarpsborg på Aker stadion 19. desember da han var lagkaptein og scoret sitt siste mål for MFK. Han forteller også om sin nye arbeidsdag som toppspillerutvikler i Molde Fotballklubb og kommer med sine vurderinger av lagets prestasjoner så langt i sesongen.

Fotballnerden er sjokkert over den manglende entusiasmen for gruppespillet i EM som kom fram i forrige episode av «RB-sporten». Selv studerer han hver eneste kamp i mesterskapet og kommer med sine analyser og spådommer om både Sverige og andre nasjoner.

Moström gjester RB-huset i samtale med redaktør Ole Bjørner Loe Welde og sportsleder Trond Hustad. Du kan høre RB-sporten der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.