Rbnett skal vise MFK-kamper de tre neste årene

Lokalsport

Det bekrefter redaktør Ole Bjørner Loe Welde fredag. Avtalen som gjelder for perioden 2021-2023 gjelder alle treningskamper og innledende kvalifiseringskamper for spill i Europa på Aker stadion. Romsdals Budstikke kjøper rettighetene i samarbeid med VG.

– Dette er en stor og viktig avtale for mediehuset. Fotball er en viktig del av vårt produkt, og vi vet at det er stor interesse for MFK sine kamper, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde.

Mediehuset har de tre siste årene vist kamper med MFK i Europa. Da har man jobbet med avtaler fra kamp til kamp.

– Vi har hatt svært gode seertall på disse sendingene. Nå får vi langt større forutsigbarhet. Det gjør at vi også kan legge mer i produktutvikling, sier Loe Welde.

Kan også bli bortekamper

Avtalen gjelder hjemmekamper, men stiller også rettighetshaverne i en god forhandlingsposisjon for bortekampene.

– Avtalen sikrer at MFK sine kamper får et stort lokalt publikum. Samtidig har VG en sterk nasjonal posisjon. Denne kombinasjonen tror jeg er positiv for alle parter i samarbeidet, sier Loe Welde.

– Dette er et stort løft for oss, også økonomisk. Samtidig viser den av Romsdals Budstikke gjennom gode samarbeid kan være med og konkurrere sammen med de store aktørene. Direktesendt sport er en viktig satsing for mediehuset. For oss er det svært gledelig at vi nå har rettigheter til å vise MFK i Europa, sier Ole Bjørner Loe Welde.

MFK er fornøyd

Markedsdirektør Oddvar Talset i Molde Fotball er fornøyd med at avtalen er på plass.

– Vi er veldig glade for å ha inngått en avtale med Romsdals Budstikke som en regional viktig aktør som dekker klubben tett, samtidig som vi har VG som en stor nasjonal aktør som gjør at våre samarbeidspartnere og supportere får en bredere dekning nasjonalt. Vi har stor tro på at denne hybridmodellen vil gi økt oppmerksomhet og god dekning for Molde Fotballklubb gjennom at våre treningskamper og europakamper får god lokal, regional og nasjonal dekning de neste tre årene, sier Talset.

Moe: – Dette er topp

Molde-trener Erling Moe blir glad når han får høre nyheten om at Romsdals Budstikke har sikret rettighetene til å vise viktige MFK-kamper de kommende åra.

– Det syns jeg er topp. For oss er dette de beste som kunne fått rettighetene. Da vet vi at de blir forvaltet på best mulig måte, sier treneren.

– Studiosendingene hører jeg det er veldig mange som har satt pris på. Det gjør vi også. Det lokale, det som er nært oss, er viktig. Dere utførte det kjempeflott, da vi var borte i Europa. Dere er opptatt av oss og legger litt i det. Så håper vi dere kan bli med oss på tur etter hvert, så blir det enda artigere for dere, også, sier Erling Moe.

Rbnett sender Moldes generalprøve mot Bodø/Glimt søndag. Avspark på Aker stadion er klokka 15.30.