Gregersen avslører: Trodde han var tatt i doping

Lokalsport

Midtstopperen leverte en kanonsesong både i eliteserien og ikke minst i Europa League. Romsdals Budstikke kåret kristiansunderen til årets MFK-spiller, og her forteller han hvor premien har fått sin spesielle hedersplass.

Gregersen snakker om a det gode miljøet i MFK der spillere stadig vekk utsettes for practical jokes. Han avslører også hvilken lagkamerat som for noen år siden lurte ham til å tro at han var tatt i doping.

25-åringen mimrer tilbake til den gangen han fikk tekstmelding fra Ole Gunnar Solskjær og seinere signerte den første kontrakten med MFK i en idrettshall i Kristiansund. Da var han kun 16 år og fikk ikke lov å flytte til Molde på hybel.

Stian Gregersen fikk et konkret tilbud fra amerikanske Sporting Kansas City i januar. Han forteller også om henvendelser fra tre europeiske land i løpet av overgangsvinduet.

Panelet består av Ole Bjørner Loe Welde, Trond Hustad og Pernille Huseby.

Du kan høre «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.