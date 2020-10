Fjørtoft spilte fire år i Rapid – her er hans advarsel til MFK

Lokalsport

Fjørtoft deltar i siste episode av Romsdals Budstikkes podkast, som kan spilles av i vinduet øverst i denne saken. Han advarer mot å tro at Rapid er et lag Molde «bør» vinne mot.

– Rapid spilte en god kamp mot Arsenal og ledet lenge 1-0, så jeg vil si at dette er 50-50. Det er to like lag, mener Fjørtoft, som selv spilte sammen med dagens trener Dietmar Kühbauer da han var i Rapid fra 1989 til 1993.

Video: Se pressekonferansen fra Aker stadion her Molde møter Rapid Wien i Europa League torsdag. Her kan du se opptak fra klubbens pressekonferanse

Fjørtoft sammenligner ligaene og landslagene i Norge og Østerrike, snakker om klubbens historie og om konkurransen med Red Bull Salzburg om å være Østerrikes største klubb.

Redaktør Ole Bjørner Loe Welde forteller om en episode på Reknesbanen tirsdag kveld, da Rapid-spillerne måtte vente til MFKs J15-lag scoret kveldens siste mål før østerrikerne kunne starte sin treningsøkt.

Molde-profilen fikk råd fra Haaland om Rapid Wien Eirik Hestad vet mer enn de fleste om hvordan Molde skal slå Rapid Wien i Europa League-kampen torsdag.

Du får også høre hvorfor supporter og journalist Pernille Huseby er rasende på enkelte Molde-supportere før torsdagens hjemmekamp.

Sportsleder Trond Hustad har sett nærmere på hvorfor MFK-forsvaret kanskje får en lettere jobb enn Arsenal-forsvaret gjorde sist torsdag.