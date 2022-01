Ny kraftlinje i ekspressfart?

Rauma

MOLDE/RAUMA: Når samfunnet skal elektrifiseres mer, trengs mer strøm. Flere elbiler som skal lades, ferjer og skip som går over fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Industribedrifter og virksomheter med behov for mer strøm. Flere nyetableringer i næringslivet krever også mer strøm – og sikker leveranser av strøm. Et par lokale eksempler: Oppdrettsanlegget til Salmon Evolution i Harøysundet og superdatamaskinene til Troll Housing i Eide.