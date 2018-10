Holder farenivået på rødt

Rauma

Det sa sjefgeolog i NVE Lars Harald Blikra uder pressekonferansen i Rauma onsdag kveld.

Det har kommet 15-20 steinsprang siste dagene i fjellet Veslemannen

- Men det er vanskelig å telle på grunn av mye snø, sier Blikra.

De nærmeste dagene er det meldt mildt og oppholdsvær i Romsdalen. Til helga er det meldt regn igjen.

- Varslingene er usikre, men vi håper regn kan medføre at det kommer mer masse ned, sier Blikra.

Det ligger også mye vann i fjellet, og geologen anslår at vannmassene som nå ligger utgjør mer enn vannet som ble tilført i et forsøk på å sette i gang ras tidligere.

- Selv om det nå har gått mange ras, utgjør det ikke stor masse. Vi håper det skal rase mer, sier Blikra.

Beboerne under det ustabile fjellpartiet ble evakuert da farenivået ble hevet til rødt ved tirsdag ettermiddag. Bevegelsene har vært store – helt opp i 50 centimeter per døgn i det øvre partiet.

– Det er varslet varmt vær med sol og temperaturer opp i sju plussgrader på Mannen torsdag. Langtidsvarselet indikerer høye temperaturer hele uken. Vi venter at de høye temperaturene vil føre til fortsatt snøsmelting og tilførsel av vann til fjellpartiet. Bevegelsene i fjellpartiet vil derfor sannsynligvis fortsatt være høye fremover, sa geolog Gustav Pless i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Ordfører Lars Olav Hustad sier situasjonen er vanskelig med evakuering av beboere nok en gang og at Raumabanen stenges.

- Det ser ut til at det blir noen dager med rødt nivå nå, sier han

- Vi er jo redd for framtidida for godstrafikken og for arbeidsplassene i kommunen. men når aktiviteten ifjellet er så stor som nå, så viser det at det er riktig å holde rødt farenivå, sier han.