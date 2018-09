Evakuert for tredje gang på ei uke

Rauma

Det er igjen registrert økte bevegelser i fjellpartiet i Rauma.

– Døgnhastigheten er nå oppe i 12 centimeter i øvre del, og 1-1,5 centimeter i nedre del. Det forventes en økning i bevegelse på grunn av regn og smelting av snø, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) seint tirsdag kveld.

Den aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,4 meter den siste måneden, ifølge NVE.

– Evakuering er iverksatt, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Beboerne i området er nå evakuert for tredje gang på en drøy uke, for fjerde gang i år og for niende gang siden 2014.

Veslemannen er den aktive delen av det ustabile fjellpartiet Mannen. Da beboerne i området var evakuert i forrige uke, gikkd et flere skred og steinsprang fra Veslemannen, men det store skredet man har fryktet har ennå ikke skjedd. I fjor forsøkte NVE å pøse på med vann i fjellet for å fremprovosere et ras, men uten å lykkes.