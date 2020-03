En person til har testet positivt i Molde

Molde

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, forteller at en ny person har blitt sjuk i Molde.

– Ja, vi fikk en som testet positivt i dag. Dette er en person som allerede sitter i isolasjon. Vedkommende ble smittet i utlandet og har vært i karantene etter hjemkomst, og så ble vedkommende satt i isolasjon etter sjukdomsutbrudd. Personen må sitte i isolasjon hjemme i en uke etter at symptomene er borte, forteller Innerdal.

Kommuneoverlegen sier det nå er fem som har testet positivt på korona i Molde.

– Er det ikke seks personer med denne siste?

– Nei, det er fem. Det ble gjort en dobbeltrapportering på en av de tidligere smittede, slik at vedkommende ble med i statistikken to ganger.

Per fredag 20. mars er det altså fem smittede i Molde, hvorav én er friskmeldt.

– Det er blitt tatt nye tester nå i dag, disse får vi svar på i morgen, sier Innerdal.

– Vi er fortsatt i en situasjon hvor vi har oversikt over smittevegen til de som har testet positivt i Molde. Slik det er nå, så vurderer vi at disse smittetilfellene ikke har medført en større smitterisiko for den øvrige befolkningen, sier kommuneoverlegen.

