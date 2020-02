Advarer mot utrygg is

Molde

Etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting i lavlandet er det nå uvanlig store svake partier der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder helt opp til og med Nordland, skriver Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et isvarsel lørdag.

På NVEs iskart kan du se hvilke vann som er mest utsatt.

I Møre og Romsdal er det nå farevarsel for Tuvantet i Sykkylven, innerst i Austefjorden og på Ranemsvatnet i Gjemnes.

Under om lag 200 meter over havet har isen blitt kritisk svekket, og mange vann er ikke farbare. Høyere opp har nattefrost og klarvær gjort at istykkelsen har holdt seg, eller vokst. Mer jo høyere man kommer, fortsetter NVE.

Fortsatt mildvær vil smelte is på fjellet

Ved inngangen til vinterferien har mildværet smeltet snøen på isen opp til om lag 300 meter over havet. Det ventes fortsatt mildvær så snøen på isen vil trolig smelte opp mot 500 meter over havet og gi muligheter for skøyting høyere opp hvor isen er betydelig tykkere.