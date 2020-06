Fylkesmannen har sagt stopp i mottak av søppel for Miljøservice Eide AS

Eide

Fylkesmannen opplyser at vedtaket om stans gjelder til Miljøservice Eide AS har ryddet anlegget slik at det kan driftes innenfor rammene i tillatelsen. I stopp-vedtaket sier Fylkesmannen at de vil gjennomføre et tilsyn i bedriften før en eventuell gjenåpning av anlegget.