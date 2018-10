Ny restauranteier på Eide

Eide

Eide: Ved Eide Bella restaurant har Ewa Danuta Mleczko overtatt som ny eier. Eide formannskap gikk torsdag enstemmig inn for at hun får skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 og serveringsbevilling.

Skjenkebevillingen gjelder også på et avgrenset område utenfor restauranten. Skjenkebevillingen innvilges for perioden fra kommunestyrets vedtak 15. november til 30. september 2020.

Ewa Danuta Mleczko godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Durmus Rafan godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen og daglig leder for drift av serveringsstedet.