Opposisjonen slåss om smulene

Ålesund

(Sunnmørsposten): Det startet med et intervju i Sunnmørsposten der Høyres Dag Olav Tennfjord omtalte seg som opposisjonsleder og viste til en avtale fra Fellesnemnda der det var enighet om at det skulle legges til rette for frikjøp også av en politiker som sitter i opposisjon. I dette tilfellet han selv, som Høyres førstekandidat.