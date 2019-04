Sunndal

I 18-tida mandag meldte politiet i Møre og Romsdal at en bil hadde kjørt av vegen og havnet ute på en åker i Sunndal. Én person var i bilen og vedkommende ble opplyst å trolig være uskadd. Politi og ambulanse var da på veg mot stedet.

Seinere på kvelden opplyste politiet at føreren, en mann i 40-åra, er mistenkt for kjøring i ruset tilstand og at sak er opprettet.