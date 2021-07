Tøft og kompromissløst

Moldejazz

Del to av denne voldsomme Jon Christensen-hyllesten begynte med at kurator Audun Vinger leste en personlig, tror jeg, tekst om sitt forhold til legenden Christensen som gikk bort i fjor. Deretter fikk vi også møte sjefen sjøl på film der han både spilte litt og snakka en del. Mye spilling, eller øving, blei det aldri og som han sa da han forlot trommesettet: Det får duga för i dag! Da hadde han også funnet ut etter å ha studert avisa at Rosenborg skulle møte Viking i tv-kamp - det var nok viktigere! Og de som lurte på hvor uttrykkene vettu og asså stamma fra, fikk nok det klart for seg.