Fremtida er her

Moldejazz

Da Jon Christensen (1943-2020) la ned trommestikkene for godt, så var det også slutten på en av de viktigste epokene i norsk jazzliv og norsk musikkliv. Christensen satte på sitt ydmyke vis enorme spor og det er bare rett og riktig at det er i Molde at den store hyllesten, kuratert av musiker Gard Nilssen og journalist Audun Vinger, finner sted. Christensen spilte nemlig ei svært viktig rolle i Moldejazz-historia fra han spilte her første gang i 1963 bortimot til han ikke kunne spille lenger.