Overnattet i kø for Di derre-billetter

Moldejazz

- Klokka 21 i går kveld var Fredrik bekymra i går for at vi ikke skulle komme tidsnok, forteller Beate Aure (21).

Hun sitter framerst i køen sammen med Mats Wilhelm Aure (22) og Fredrik Røvik (22). De har tilbragt mesteparten av natta her for å sikre seg noen av de 100 ekstrabillettene som selges kl. 13. i dag.

- Mats og jeg var her kl. 02.50, forteller Fredrik.

- Jeg kom rett fra Alexandraparken, litt seinere, rundt klokka fire, legger Beate til.

De de første som rigget opp for natta. De fikk selskap av noen flere ivrige Di derre-fans utover natten, men det var ikke før ut på morgenkvisten at køen begynte å ta form.

I praksis utsolgt

- Alle her skal nok ha to billetter, bekreftes det fra flere i køen.

Da Romsdals Budstikke var på museet for å prate med folk i køen i 9-tiden så det ut til at det kunne være om lag 50 personer der. Det vil si at dersom alle kjøper to hver er sjansen for å sikre seg en av de 100 siste Di derre-billettene ganske små om du ikke har stilt deg i køen allerede.

- Jeg har fått flere spørsmål om vi ikke bare kan selge billettene nå, og ikke vente til kl 13. Men vi må gjennomføre dette slik vi har sagt, sier festivalsjef Hans-Olav Solli, og legger til at det ikke blir lagt ut flere enn de 100 billettene.

- Så egentlig er det utsolgt?

- Ja, i praksis er det utsolgt, sier Solli.

Første Di derre-konsert

For Mats, Fredrik og Beate ble det ekstra viktig å sikre seg billetter nå. Alle tre er store Di derre-fans, men har aldri vært på konsert med bandet før. De hadde ikke trodd den skulle bli utsolgt så fort som det ble.

- Vi hadde ikke anledning til å kjøpe før. Men det er jazz og Di derre, og muligheten kom til å få tak i billetter var det klart vi måtte gjøre det vi kunne for å sikre oss billetter, forteller de.

Beate er derimot ikke sikker på at hun får med seg konserten.

- Jeg har ikke fått fri fra jobb ennå, men det har vært gøy å være med uansett, sier hun.

Hyggelig

Stemningen er god blant dem som sitter trygt. Det blir ikke noe problem å vente når vaktene disker opp med pizza i løpet av natten og sola skinner.

- Vi fikk ikke bruk for ulltøyet i alle fall, sier Beate.

Vi ønsker god konsert til de som har vært tidlig nok ute. Nå gjenstår det bare å vente på at salget starter. I mellomtiden går det i is og Di derre på høyttalerene.