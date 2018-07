– Torsdag var nok en fin festivaldag!

Moldejazz

– På museet var det ungdommens dag med Fieh med gjester fra programmet, Amanda Delara og Cezinando. Fieh kommer vi garantert til å høre mer av, og Cezinando synes jeg virkelig leverte bra, sier Hans-Olav Solli og legger til at publikumstallet landet på 2.200.

– Er dere fornøyde med det?

– Vi kunne ønsket oss et større publikum. Vi er forsåvidt fornøyd, men vi har en jobb å gjøre med denne målgruppa. Vi anser jo dette som viktig rekruttering. Hvordan vil skal treffe de unge vil være fokus på framover, sier Solli.

Ny rekord i Reknesparken

Ellers nevnte festivalsjefen et bra festivalakademi, satsingen på Yodok III, en utsolgt konsert med Yazz Ahmed og Mambo Companeros i parken fra torsdagsprogrammet.

– Vi hadde 700-800 på Mambo Companeros i parken torsdag kveld, forteller han.

Fredagen startet med morgengry-konsert med Silje Nergaard, men ny publikumsrekord med over 1.000 besøkende.

– Betyr det at Break of Day kan bli flyttet permanent til fredag?

– Jeg tror det har mest med artisten å gjøre, og mindre med hvilken dag det er, sier Solli.

Fredag er det klart for The Big Yes, et nytt og spennende prosjekt, i følge festivalsjefen.

– Trondheim Voices kommer med helt nytt prosjekt vi har store forventninger til. Og det blir en veldig eksklusiv konsert i domkirka i kveld. Carsten Dahl gjøre et unntak fra sin selvpålagte pause med Torhild Ostad og det blir garantert kjempefint, sier Solli, som også ser fram til kveldens store folkefest på museet.