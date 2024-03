Ane Brun er nominert til svenskenes Grammis-pris for albumet «Rarities 2».

«Rarities 2» utkom i fjor høst og er et samlealbum med alt fra bonusspor, ukjente coverlåter, singler kun utgitt én gang, demoer og alternative innspillinger. Ane Brun fant de gamle opptakene da hun forberedte fjorårets jubileumsturné. Hun ga ut platen både digitalt og fysisk.

Nå er albumet nominert til Grammis i klassen for vise/singer-songwriter, der hun skal kappes med blant andre David Ritschard, Markus Krunegård og The Tallest Man On Earth. Grammis-gallaen finner sted 8. mai.

Brun ble i fjor nominert til Grammis i samme kategori for albumet «Nærmere», hennes første med norske tekster – og det første norskspråklige albumet i Grammis-historien til å bli nominert. I 2021 høstet hun fire nominasjoner for sine to 2020-album og vant to av kategoriene.

I Norge har Ane Brun vært nominert til ti Spellemannpriser, en av dem i selskap med Madrugada for låten «Lift Me», og hun har vunnet tre priser. Sist hun ble nominert, var i 2015.