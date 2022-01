Kultur

Det flires, synges og vitses på Sagbakken i Molde, der flokken med sangglade og «tente» revyskuespillerne er fokusert mot instruktør Veslemøy Mørkrid. Hun er hyret inn for helga for å gi faglig input. Gitarist Arnt Inge Torheim lokker fram toner og rytmer for kor og solister, og kjente melodier står fram i ny språkdrakt.