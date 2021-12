Han er Årets romsdaling: – Har lyst å flytte heim

Kultur

Da ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde ringte til Bjørn Tomren tidligere i uka, for å høre om han hadde anledning til å komme til RB-lokalet i Romsdalsgata, trodde Stjernekamp-vinneren det dreide seg om et event. Selv om koronarestriksjoner gjør at det er få eller ingen av dem for tida, er det fortsatt mulig å spille for små grupper.