«Hanne Marit utmerker seg, hun er virkelig blant våre toppstudenter»

Kultur

Det er kanskje litt overdrevet å kalle Molde kulturskole for «Norges Musikkhøgskole, avdeling Molde», men tirsdag før jul var i alle fall Ann-Helen Moen og hennes student i utøvende klassisk sang, Hanne Marit Mordal Iversen (24), på plass i et av øvingsrommene for å snike til seg en sangtime før jul. Ann-Helen begynte i høst i en 100 prosent førsteamanuensis-stilling ved Norges Musikkhøgskole (NMH) i Oslo, mens Hanne Marit samtidig tok fatt på sisteåret på bacheloren ved musikkhøgskolen. Siden begge var på hjemtraktene før jul, fant de ut at de skulle ta en av høstsemesterets sangtimer på kulturskolen i byen.