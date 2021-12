Artister truer med å avlyse alt – disse konsertene kan rammes i Molde

Kultur

Reaksjonen fra bransjen kommer etter de nye restriksjonene til Støre-regjeringen, som trådte i kraft natt til torsdag. De innebærer at meteren er tilbake, og at man ikke kan arrangere konserter for mer enn 600 personer fordelt på tre kohorter. Det må være minst to meters avstand mellom kohortene, og deltagerne må ha faste tilviste plasser. Uten faste sitteplasser kan man kun være 50 personer på offentlige arrangementer.