Mange vil fortsatt på teater

Kultur

– Vi har opplevd stor interesse for våre forestillinger. På Teskjekjerringa har vi 70 prosent belegg, det vil si at over 3.000 av 4.000 tilgjengelige billetter er solgt. Og salget går fortsatt jevnt og trutt, sier teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag om forestillingen som spilles helt fram til 21. desember.