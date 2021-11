Karnevalstemning, jodling og sprudling. Slik var lørdagens fyrverkerikonsert på Kulturhuset

Kultur

Bjørn Tomren og Louisiana Avenue ble akkurat det fyrverkeri av en konsert som det publikum, arrangørene og ikke minst musikerne drømte om. «Alle» vet om Stjernekamp-vinneren fra gullbygda Tomrefjord. Men hva med den musikalske gjengen fra Stockholm? Ukjent for de fleste, men kjent som bare det for de mange som fikk oppleve det lekne bandet da de fylte teltet på Rådhusplassen fire ganger under Molde Jazz i 2019. Maken til liveband skal det letes lenge etter. Maken til artist som Bjørn Tomren finnes knapt.