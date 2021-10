Varsler sterk blåst i Bjørnsonhuset søndag

Kultur

Etter halvannet år med stillstand på konsertfronten, klinker Molde Janitsjar til med konsert sammen med Blåsemafian og lokale korpsungdommer i Bjørnsonhuset - pluss en hemmelig gjest. – Vi har hatt tradisjon for et større prosjekt i løpet av vår- og høstsemesteret, i alle fall fram til koronaen kom. Nå når det er åpnet for normale konserter igjen, og vi fikk muligheten til å få den populære Blåsemafian hit, slo vi til, sier daglig leder i Molde Janitsjar, Nils-Gunnar Solli.