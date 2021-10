«Når Elvis først griper deg, slipper han ikke taket. Da har du ham med deg hele livet.»

Kultur

Den 21. mars 2020 skulle Morgan Vøien, frontfigur i dElvis Morgan Band, smelle i gang sin største satsing, Elvis-showet «Aloha from Hawaii», i Bjørnsonhuset. Over 20 musikere var booket, Seilet var nesten fullt og billettene hadde blitt revet unna sju måneder i forveien. Men bare dager før sørget koronaen for at showhelga måtte utsettes.