Unni Wilhelmsen jubilerer

– Å bruke stemmen er sårbart og nesten som å være naken

Unni Wilhelmsen feirer både sine første 25 år som artist og at hun runder en milepælbursdag. Selv er hun mest opptatt av det første enn det siste jubileet, og er litt forundret over at fokus gjerne havner på at hun fylte 50 år i sommer.