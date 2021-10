Så mye får du se av Atlanterhavsvegen i Bond-filmen: – Stas! Jeg er veldig stolt

Kultur

Torsdag var det eksklusiv førpremiere på den nye Bond-filmen på Tornes i Hustadvika, der ordfører Henøen stilte i svart kjole på rød løper.

Flere glimt av Atlanterhavsvegen

– Det var en utrolig bra film. Men nå liker jeg godt både James Bond og action da, sier Henøen dagen derpå premieren.

– Hvor mye fikk du se av Atlanterhavsvegen?

– Ganske mye, faktisk, jeg synes vi kommer veldig godt ut av det. Det er ikke så mange sekunder av gangen, men vi får se vegen tre-fire ganger, og det er mange fine blikk på Storseisundbrua. Og til og med Stemshesten er med. Man kjenner seg godt igjen i området, sier Henøen.

– Og området er faktisk lagt til Norge?

– Ja, det er det ingen tvil om. Vi ser Fantorangen på en tv-skjerm i bakgrunnen, og det blir pekt på et kart der det står Norway, sier ordføreren.

Klippene fra Atlanterhavsvegen inkluderer også starten på en biljakt, og det er Bond selv som kjører bilen i filmen.

Stor markedsføringsverdi

Før premieren på No time to die ble den lokale Bond-filmen, som Hustadvika og Averøya kommuner har laget i samarbeid med Visit Nordvest, vist i Torshall.

– Folk synes det er kjempegøy, at vi har laget en sånn film. Og den var gøy å lage, på kort tid og med et veldig lavt budsjett, og to positive karer i Leif Ronny Inderberg og Håvard Bringsli, sier Henøen.

Fredag bruker Aftenposten flere sider på en stor reportasje om det lokale promoteringsarbeidet rundt Bond-innspillingen, med særlig vekt på Averøya og den lokale Bond-en Håvard Bringsli. TV2 og NRK har også laget reportasjer om prosjektet.

– Til sammen setter alt dette oss på kartet. Det har jo vært mye filming på Atlanterhavsvegen, men Bond setter oss i en helt annen liga. Det har stor markedsføringsverdi, selv om det er vanskelig å anslå hvor mye, sier Henøen, som skal videre på nok en Bond-premiere på Averøya fredag.

– Vi har jo samarbeidet tett om dette. Og jeg ser den gjerne en gang til!

Se video: Slik vil reiselivet utnytte Bond-effekten Visit Nordvest har laget sin egen film fra Hustadvika og Averøy der ikke bare én James Bond – men to – besøker ulike steder i kommunene.